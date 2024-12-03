Два гравці збірної України з CS 2 не повернулися в Україну після турніру в Саудівській Аравії

Два гравці збірної України з Counter-Strike 2 не повернулися в Україну після виступу на IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Telegram-канал.

Цими кіберспортсменами виявилися Ярослав "byr9" Буряк та Захар "Polbandana" Сіледчук з команди Євгена Коноплянки kONO.ECF, яка й представляла українську збірну на турнірі. Також не повернувся колишній гравець Taipan Владислав "Qweall" Півкін.

У коментарі для каналу Polbandana пояснив, що вирішив залишитися закордоном, щоб розвиватись у кар'єрі.

"Насправді, дуже б хотів бути вдома з родиною, з дівчиною, але аби розвиватись в кар'єрі та не стояти на місці, треба шукати можливості адекватних умов. Навіть грати матчі з блекаутами дуже складно, не кажучи про психологічну складову. А всі результати українських кіберспортсменів є тільки від тих, хто знаходиться за кордоном. Я люблю Україну і в майбутньому точно повернусь, але з нинішніми обставинами тяжко будувати там карʼєру", – сказав гравець.

Нагадаємо, що збірна України не змогла вийти у плейоф IESF World Championship 2024. Після турніру kONO.ECF припинила співпрацю з Polbandana. Замість нього в команду Коноплянки прийшов гравець, що під час повномасштабного вторгнення грав за білоруську Betera.