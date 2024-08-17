NAVI перемогли MOUZ та вийшли у фінал IEM Cologne 2024

Українська команда Natus Vincere (1) перемогла німецьку MOUZ (5) у півфіналі престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Перша мапа Inferno (вибір опонента) розпочиналася з тотальної домінації "народжених перемагати". Перша половина завершилася з рахунком 9:3, після чого українці забрали ще один раунд.

Проте втримати цю перевагу українська організація не змогла, тож гра перейшла в овертайми. Там NAVI таки змогли забрати своє і перевести гру на свій пік Mirage, на якому "народжені перемагати" мали до цього шалену переможну серію — 11 матчів.

Ця карта розпочалася неочікувано, німецька організація впевнено забрала першу половину (8:4). Проте після зміни сторін Natus Vincere почали скорочувати відставання та змогли вирвати перемогу, 12 поспіль на Mirage.

IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.

Призовий фонд — 1,000,000 доларів

Півфінал, 17 серпня

NAVI (Україна) — MOUZ (Німеччина) 2:0 (16:14 Inferno, 13:11 Mirage)

Ця звитяга вивела українську команду у фінал турніру, де команда зустрінеться з французькою Vitality (3). Поєдинок відбудеться завтра, 18 серпня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024, тоді у півфіналі українці здолали саме MOUZ.

Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.