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NAVI здобули вольову перемогу над sAw та вийшли у півфінал IEM Cologne 2024

Микола Дендак — 13 серпня, 19:33
NAVI здобули вольову перемогу над sAw та вийшли у півфінал IEM Cologne 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) здобула вольову перемогу над португальською sAw (19) у фіналі групового етапу престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. "Народжені перемагати" невпевнено почали гру, поступившись на карті Nuke (вибір суперника). Українці занадто сильно відпустили суперника в першій половині, тож не змогли зробити камбек.

Проте на Ancient NAVI не залишили шансів супернику, здобувши розгромну перемогу з рахунком 13:2. Тож все вирішувалося на Inferno, на якому перша половина пройшла відносно рівно, проте після зміни сторін "народженні перемагати" віддали sAw лише 1 раунд.

IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.
Призовий фонд — 1,000,000 доларів
Фінал групового етапу, 13 серпня

NAVI (Україна) sAw (Португалія) 2:1 (9:13 Nuke, 13:2 Ancient, 13:6 Inferno)

Ця перемога дозволила NAVI вийти у півфінал турніру. А португальська організація відправилась у чвертьфінал плейоф.

Зазначимо, що у складі "народжених перемагати" виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 SAW IEM Cologne 2024

Natus Vincere

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