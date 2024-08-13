NAVI здобули вольову перемогу над sAw та вийшли у півфінал IEM Cologne 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) здобула вольову перемогу над португальською sAw (19) у фіналі групового етапу престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. "Народжені перемагати" невпевнено почали гру, поступившись на карті Nuke (вибір суперника). Українці занадто сильно відпустили суперника в першій половині, тож не змогли зробити камбек.

Проте на Ancient NAVI не залишили шансів супернику, здобувши розгромну перемогу з рахунком 13:2. Тож все вирішувалося на Inferno, на якому перша половина пройшла відносно рівно, проте після зміни сторін "народженні перемагати" віддали sAw лише 1 раунд.

IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.

Призовий фонд — 1,000,000 доларів

Фінал групового етапу, 13 серпня

NAVI (Україна) — sAw (Португалія) 2:1 (9:13 Nuke, 13:2 Ancient, 13:6 Inferno)

Ця перемога дозволила NAVI вийти у півфінал турніру. А португальська організація відправилась у чвертьфінал плейоф.

Зазначимо, що у складі "народжених перемагати" виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.