NAVI здобули вольову перемогу над sAw та вийшли у півфінал IEM Cologne 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) здобула вольову перемогу над португальською sAw (19) у фіналі групового етапу престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1. "Народжені перемагати" невпевнено почали гру, поступившись на карті Nuke (вибір суперника). Українці занадто сильно відпустили суперника в першій половині, тож не змогли зробити камбек.
Проте на Ancient NAVI не залишили шансів супернику, здобувши розгромну перемогу з рахунком 13:2. Тож все вирішувалося на Inferno, на якому перша половина пройшла відносно рівно, проте після зміни сторін "народженні перемагати" віддали sAw лише 1 раунд.
NAVI (Україна) — sAw (Португалія) 2:1 (9:13 Nuke, 13:2 Ancient, 13:6 Inferno)
Ця перемога дозволила NAVI вийти у півфінал турніру. А португальська організація відправилась у чвертьфінал плейоф.
Зазначимо, що у складі "народжених перемагати" виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.