Повторити не вийшло: NAVI програли росіянам у півфіналі IEM Katowice 2025

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) зустрілася з російським колективом Spirit (1) у матчі за вихід у фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь росіян.

Першою мапою став Mirage – вона була вибором українського клубу. "Народжені перемагати" невдало розпочали, віддавши супернику перевагу в 6 раундів. У підсумку Spirit без проблем довели гру до перемоги.

Далі команди грали на мапі Dust2. В перших раундах організації обмінювалися перемогами на форсах та еко. В цій боротьбі переможцями вийшли росіяни. Тож вони відірвалися на комфортну дистанцію.

Українська команда ледве зуміла зрівняти рахунок. Проте після зміни сторін вже "народжені перемагати" вийшли вперед та були вкрай близько до виходу у фінал, але дозволили суперникам перевести гру в овертайми, де Spirit забрали путівку у фінал.

Зауважимо, що в межах IEM Katowice 2025 NAVI вже зустрічалися зі Spirit та навіть зуміли їх здолати. Це була несподіванка, адже до цього за 6 матчів українці вигравали в "драконів" лише 1 раз.

IEM Katowice 2025

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

Півфінал, 8 лютого

Spirit (-, 1) – Natus Vincere (Україна, 3) 2:0 (13:8 Mirage, 16:13 Dust2)

За участь у півфіналі організація з України заробила 80 тисяч доларів призових. А ось чемпіон турніру отримає 400 тисяч.

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere зупинилися за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. В оновленому рейтингу HLTV "народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.