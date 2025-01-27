NAVI зберегли місце в трійці, команда Зінченка піднялася на дві сходинки
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 20 січня.
Українська команда Natus Vincere зупинилася за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. Навіть попри такий результат "народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.
Команда футболіста збірної України Олександра Зінченка Passion UA піднялася на дві позиції. "Пешн" тепер посідають 25-ту сходинку. B8, як і тиждень тому, лишилися на 31-му рядку.
Покращили своє положення NAVI Junior, тепер ця команда йде 39-ю, що на одне місце краще, ніж було. Monte зберегли за собою 50-те місце рейтингу HLTV.
Рейтинг HLTV
27 cічня
- (1) Spirit – 1000 балів;
- (2) G2 – 600;
- (3) NAVI – 576;
- (4) Vitality – 469;
- (6) FaZe – 406;
- (5) MOUZ – 375;
- (13) Eternal Fire – 354
- (7) The MongolZ – 308;
- (8) FURIA – 236;
- (9) Liquid – 231;
...
25. (27) Passion UA – 56;
31. (31) B8 – 36;
39. (40) NAVI Junior – 25;
50. (50) Monte – 19;
65. (68) FAVBET – 15;
95. (86) Leo – 9;
100. (100) kONO – 9.