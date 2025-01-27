NAVI зберегли місце в трійці, команда Зінченка піднялася на дві сходинки

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 20 січня.

Українська команда Natus Vincere зупинилася за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. Навіть попри такий результат "народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.

Команда футболіста збірної України Олександра Зінченка Passion UA піднялася на дві позиції. "Пешн" тепер посідають 25-ту сходинку. B8, як і тиждень тому, лишилися на 31-му рядку.

Покращили своє положення NAVI Junior, тепер ця команда йде 39-ю, що на одне місце краще, ніж було. Monte зберегли за собою 50-те місце рейтингу HLTV.

Рейтинг HLTV

27 cічня

(1) Spirit – 1000 балів; (2) G2 – 600; (3) NAVI – 576; (4) Vitality – 469; (6) FaZe – 406; (5) MOUZ – 375; (13) Eternal Fire – 354 (7) The MongolZ – 308; (8) FURIA – 236; (9) Liquid – 231;

...

25. (27) Passion UA – 56;

31. (31) B8 – 36;

39. (40) NAVI Junior – 25;

50. (50) Monte – 19;

65. (68) FAVBET – 15;

95. (86) Leo – 9;

100. (100) kONO – 9.