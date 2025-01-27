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NAVI зберегли місце в трійці, команда Зінченка піднялася на дві сходинки

Руслан Травкін — 27 січня 2025, 20:40
NAVI зберегли місце в трійці, команда Зінченка піднялася на дві сходинки

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 20 січня.

Українська команда Natus Vincere зупинилася за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. Навіть попри такий результат "народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.

Команда футболіста збірної України Олександра Зінченка Passion UA піднялася на дві позиції. "Пешн" тепер посідають 25-ту сходинку. B8, як і тиждень тому, лишилися на 31-му рядку.

Покращили своє положення NAVI Junior, тепер ця команда йде 39-ю, що на одне місце краще, ніж було. Monte зберегли за собою 50-те місце рейтингу HLTV.

Рейтинг HLTV

27 cічня

  1. (1) Spirit – 1000 балів;
  2. (2) G2 – 600;
  3. (3) NAVI – 576;
  4. (4) Vitality – 469;
  5. (6) FaZe – 406;
  6. (5) MOUZ – 375;
  7. (13) Eternal Fire – 354
  8. (7) The MongolZ – 308;
  9. (8) FURIA – 236;
  10. (9) Liquid – 231;

...

25. (27) Passion UA – 56;
31. (31) B8 – 36;
39. (40) NAVI Junior – 25;
50. (50) Monte – 19;
65. (68) FAVBET – 15;
95. (86) Leo – 9;
100. (100) kONO – 9.

Favbet Natus Vincere Navi B8 Passion UA NAVI Junior Monte kONO.ECF HLTV

HLTV

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