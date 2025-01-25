NAVI прикро поступились Spirit за крок до фіналу BLAST Bounty 2025

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere з Counter-Strike 2 зазнав поразки від російської команди Spirit у півфіналі BLAST Bounty 2025 Season 1.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "драконів". На першій мапі Dust 2, яка була вибором росіян, NAVI не змогли нав'язати боротьбу та поступилися з рахунком 13:9.

Справжній трилер розгорнувся на другій карті, Ancient, яку пікали вже "народжені перемагати". Spirit після невдалого початку зуміли перевернути хід зустрічі та лідирували протягом другої половини, однак не зуміли скористатися двома мап-поїнтами.

У овертаймах команди по черзі обмінювалися раундами, а на других додаткових NAVI були за крок від перемоги, але не зуміли за три раунди виграти жодного і гра перекочувала в треті овертайми, де сильнішими виявились гравці Spirit

Зауважимо, що цей російський колектив є дуже незручним суперником для "народжених перемагати" – за останні 7 ігор в українців лише 1 перемога.

За призовий фонд розміром 500 тисяч доларів окрім Spirit поборються ще турки з Eternal Fire, які несподівано перемогли G2 в іншому півфіналі.

BLAST Bounty 2025 Season 1

Копенгаген, Данія

Призовий фонд – $500,000

Півфінал, 25 січня

Natus Vincere (Україна) – Spirit (-) 0:2 (13:9 Dust 2, 22:20 Ancient)

Нагадаємо, нещодавно Natus Vincere були визнані найкращою командою 2024 року з Counter-Strike 2.