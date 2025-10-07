Inner Circle вилетіли від FaZe, NAVI перемогли росіян на ESL Pro League Season 22

Українські кіберспортивні команди провели матчі четвертого раунду на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.

Зокрема, найкраща українська команда NAVI виявилась сильнішою за росіян з HOTU, які покинули турнір. Поєдинок завершився за дві мапи, де "народжені перемагати" не залишили шансів суперникам.

У іншій грі український колектив Inner Circle зустрічався з іменитою командою FaZe. Українці не змогли нав'язати боротьбу інтернаціональному міксу та програли з рахунком 2:0.

У підсумку Inner Circle завершили виступи на першому для себе турнірі найвищого рівня. NAVI уже завтра, 7 жовтня, зіграють вирішальний матч за вихід у плейоф проти топ-3 колективом світу The MongolZ, поєдинок запланований на 14:30 за київським часом.

ESL Pro League Season 22

Counter-Strike 2, стадія 2

Четвертий матч, 6 жовтня

Faze – Inner Circle 2:0 (13:7 Ancient, 13:9 Nuke)

Natus Vincere – HOTU 2:0 (13:7 Ancient, 13:9 Train)

The hopes of @HOTUeSports are dashed as @natusvincere deal the final blow and send them home from #ESLProLeague with a 2-0.



13-7 Ancient

13-9 Train pic.twitter.com/bCuzLWBWbo — ESL Counter-Strike (@ESLCS) October 7, 2025

Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.