Inner Circle вилетіли від FaZe, NAVI перемогли росіян на ESL Pro League Season 22
Українські кіберспортивні команди провели матчі четвертого раунду на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.
Зокрема, найкраща українська команда NAVI виявилась сильнішою за росіян з HOTU, які покинули турнір. Поєдинок завершився за дві мапи, де "народжені перемагати" не залишили шансів суперникам.
У іншій грі український колектив Inner Circle зустрічався з іменитою командою FaZe. Українці не змогли нав'язати боротьбу інтернаціональному міксу та програли з рахунком 2:0.
У підсумку Inner Circle завершили виступи на першому для себе турнірі найвищого рівня. NAVI уже завтра, 7 жовтня, зіграють вирішальний матч за вихід у плейоф проти топ-3 колективом світу The MongolZ, поєдинок запланований на 14:30 за київським часом.
ESL Pro League Season 22
Counter-Strike 2, стадія 2
Четвертий матч, 6 жовтня
Faze – Inner Circle 2:0 (13:7 Ancient, 13:9 Nuke)
Natus Vincere – HOTU 2:0 (13:7 Ancient, 13:9 Train)
Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.