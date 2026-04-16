NAVI перемогли Aurora і пробились до чвертьфіналу IEM Rio 2026

Софія Кулай — 16 квітня 2026, 07:50
На турнірі IEM Rio 2026 відбулися заключні матчі групового етапу.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere здобула перемогу над Aurora (2:1) у фіналі нижньої сітки групи В. Завдяки цьому тріумфу NAVI пробилась до чвертьфінального раунду змагань.

Мапи: 13:4 Inferno (вибір Aurora), 11:13 Mirage (вибір NAVI), 13:4 Dust2 (десайдер).

17 квітня у плейоф NAVI зустрінеться з командою Vitality.

IEM Rio 2026 відбувається з 13 по 19 квітня у Бразилії. Призовий фонд складає 1 мільйон доларів. Формат стадії – double-elimination, формат матчів – best of 3.

Нагадаємо, у березні Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора року.

