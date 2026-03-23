NAVI перемогли Aurora і вийшли у півфінал BLAST Open Rotterdam 2026

У понеділок, 23 березня, українська кіберспортивна команда NAVI впевнено обіграла Aurora з рахунком 2:0 (13:8 на Anubis та 13:10 на Nuke) в межах групового етапу турніру BLAST Open Rotterdam 2026..

Завдяки цій перемозі Natus Vincere напряму вийшли до півфіналу змагань, тоді як їхні суперники продовжать боротьбу з чвертьфіналу.

Варто додати, що NAVI підходили до матчу у статусі однієї з найсильніших команд турніру (№3 у рейтингу VRS) і вкотре підтвердили свої амбіції на титул.

Зазначимо, що груповий етап проходить з 18 по 23 березня у студії BLAST, що розташована поблизу Копенгагена. Фінальна частина турніру відбудеться з 27 по 29 березня у Роттердамі. Шість найкращих команд зіграють плей-оф на арені "Ahoy Arena", яка вміщує 15 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що 15 березня Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора року.