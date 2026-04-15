NAVI переграли HOTU, B8 програли Aurora Gaming у нижній сітці турніру Intel Extreme Masters Rio 2026

У середу, 15 квітня, відбулися чергові матчі турніру Intel Extreme Masters Rio 2026 з Counter-Strike 2.

Зокрема, у півфіналі нижньої сітки групи В українська організація NAVI обіграла HOTU 2:0 (Dust II – 13:7, Ancient – ​​13:9).

Водночас ще один український колектив В8 у нижній сітці групи А з рахунком 0:2 програв Aurora (Mirage – 7:13, Overpass – 6:13), яка стане суперником "Народжених перемагати" за вихід в 1/4 фіналу турніру.

IEM Rio 2026 відбувається з 13 по 19 квітня у Бразилії. Призовий фонд складає 1 мільйон доларів. Формат стадії – double-elimination, формат матчів – best of 3.

Нагадаємо, у березні Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора року.