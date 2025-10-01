Команда Зінченка стала чемпіоном турніру в Латвії та гарантувала собі вихід на Major

Кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.

У вирішальному поєдинку колектив здолав шведську EYEBALLERS з рахунком 2:1. За чемпіонство на турнірі команда Зінченка отримала 6 тисяч доларів призових.

Але це не головний приз для Passion UA. Ця перемога дозволила команді піднятися на 3 місце в американському рейтингу Valve, що гарантує колективу участь на найпрестижнішому турнірі сезону – StarLadder Budapest Major 2025.

Турнір проходитиме з 24 листопада до 14 грудня на двох аренах Будапешту. Його проводитиме український турнірний оператор.

Нагадаємо, щоб перейти на американський рейтинг та мати змогу потрапити на Мейджор, команді Зінченка довелося змінити український склад на міжнародний. Тепер за колектив виступають два американці, південноафриканець та українець.