Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Французи сильніші: Vitality перемогли Navi у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026

Сергій Шаховець — 29 березня 2026, 17:07
Французи сильніші: Vitality перемогли Navi у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026
HLTV. NAVI

Українська організація Natus Vincere програла Vitality у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026, що відбувся 29 березня.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь французів.

Зустріч відбулася у форматі best of 5.

BLAST Open Rotterdam 2026
Фінал, 29 березня

NAVI (Україна) – Vitality (Франція) 0:3 (7:13 Inferno, 10:13 Anubis, 10:13 Dust2, Mirage, Nuke)

Зазначимо, що раніше команди зустрічалися у СS2-еру 5 разів. Усі зустрічі завершилися на кориcть французів.

Нагадаємо, у неділю, 15 березня, українська команда Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора року.

Navi Кіберспорт

Navi

Останні новини