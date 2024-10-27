B8 поступилися SAW у фіналі ESL Challenger Katowice 2024

Українська кіберспортивна команда B8 (30) зазнала поразки від португальського колективу SAW (16) у фіналі ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 3 у студії в Польщі. На першій мапі Ancient українці поступилися з рахунком 13:3, а на ворожому виборі Nuke програли 13:5.

Українська організація отримала 20 тисяч доларів призових за підсумками турніру. SAW заробили 50 тисяч та путівку на ESL Pro League Season 21. Загальний призовий фонд змагань склав $100 000.

ESL Challenger Katowice 2024

Катовіце, Польща

Призовий фонд — $100 000

Фінал, 27 жовтня

SAW (Бразилія) – B8 (Україна) 2:0 (13:3 Ancient, 13:5 Nuke)

Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступала інша українська команда Monte, яка не змогла перемогти португальську SAW у півфіналі.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.