Monte не змогли вийти у фінал ESL Challenger Katowice 2024

Українська кіберспортивна організація Monte (42) не змогла перемогти португальську SAW (16) у півфіналі ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 3 у студії в Польщі. На першій мапі Ancient (вибір Monte) українська команда мала непогані шанси на перемогу, проте віддала серію з 4 раундів та віддала свій пік опоненту.

Далі гра перейшла на вибір суперників Nuke. Там команда з Монастирища вже була у ситуації SAW на першій мапі – наздоганяли суперника. Проте повторити успіх португальців не вийшло.

За вихід у півфінал українська організація отримала 10 тисяч доларів.

ESL Challenger Katowice 2024

Катовіце, Польща

Призовий фонд — $100 000 Півфінал, 27 жовтня SAW (Португалія) – Monte (Україна) 2:0 (13:11 Ancient, 19:17 Nuke)

Також на ESL Challenger Katowice 2024 у півфіналі зіграє інша українська команда В8. Її суперником буде бразильська організація PaiN.

LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 до 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.