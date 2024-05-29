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NAVI пожертвували 5 мільйонів гривень на ЗСУ

Микола Дендак — 29 травня, 17:59
NAVI пожертвували 5 мільйонів гривень на ЗСУ

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere пожертвувала на ЗСУ 5 мільйонів гривень, які заробила за перемогу на PGL Major Copenhagen 2024 з Counter-Strike 2.

Про це повідомляє пресслужба колективу.

"Оскільки війна із Росією продовжується, потреба у підтримці з боку як організацій, так і окремих осіб залишається критичною. Кожен внесок, великий чи маленький, відіграє життєво важливу роль у підтримці стійкості та сили України. Ми закликаємо всіх не зупинятися робити пожертвування – кожна сума допомагає у нашій колективній боротьбі за свободу та безпеку", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, наразі "народжені перемагати" беруть участь на престижному турнірі IEM Dallas 2024. Українці впевнено здолали німецьку BIG у першому матчі групи В, проте пізніше поступилися росіянам із Spirit та опустилися в нижню сітку.

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