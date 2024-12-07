Визначився суперник NAVI у вирішальному матчі за вихід до плейоф PW Shanghai Major 2024

Українська кібеспортивний клуб NAVI отримав суперника в матчі за вихід до плейоф PW Shanghai Major 2024 з CS2.

Ним став Heroic з Норвегії. Скандинавський колектив програв Team Spirit із рахунком 1:2 і тепер змагатиметься з українцями за наступний раунд турніру.

Нагадаємо, що вчора NAVI перемогли GamerLegion, тим самим зберігши шанси на прохід до плейоф.

Elimination Stage триватиме до 8 грудня, а сам мейджор до 15 грудня. Призовий фонд турніру складає 1,25 мільйона доларів.

Відзначимо, що інша українська команда Passion UA не змогла подолати груповий етап, програвши GamerLegion та Wildcard.