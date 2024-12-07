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Визначився суперник NAVI у вирішальному матчі за вихід до плейоф PW Shanghai Major 2024

Володимир Максименко — 7 грудня 2024, 14:50
Визначився суперник NAVI у вирішальному матчі за вихід до плейоф PW Shanghai Major 2024
NAVI
Daily Esports

Українська кібеспортивний клуб NAVI отримав суперника в матчі за вихід до плейоф PW Shanghai Major 2024 з CS2.

Ним став Heroic з Норвегії. Скандинавський колектив програв Team Spirit із рахунком 1:2 і тепер змагатиметься з українцями за наступний раунд турніру.

Нагадаємо, що вчора NAVI перемогли GamerLegion, тим самим зберігши шанси на прохід до плейоф.

Elimination Stage триватиме до 8 грудня, а сам мейджор до 15 грудня. Призовий фонд турніру складає 1,25 мільйона доларів.

Відзначимо, що інша українська команда Passion UA не змогла подолати груповий етап, програвши GamerLegion та Wildcard.

Heroic Navi Кіберспорт

Heroic

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