Помститися українцю не вийшло: s1mple з FaZe обіграв Heroic на найпрестижнішому турнірі сезону

Американська команда FaZe, у складі якої виступає українець Олександр "s1mple" Костилєв, з перемоги стартувала на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

У першому матчі другої стадії команда обіграла Heroic з рахунком 13:3. Іменита команда впевнено розпочала поєдинок, забравши 5 раундів поспіль. Суперники намагалися нав'язати боротьбу, але відновити паритет не вийшло.

Що цікаво, це було принципове протистояння. На минулому турнірі саме Heroic вибили FaZe, після чого Костилєв назвав суперників "єб***ми ботами".

Зазначимо, що українець став одним з найкращих гравців матчу з рейтингом 2,03.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадія 2, перший матч, 7 червня

FaZe (США) – Heroic (Норвегія) 13:3 Dust2

Зауважимо, що для виходу в наступний етап потрібно здобути три перемоги. Якщо ж колектив тричі програє, то вилетить з турніру.

Нагадаємо, s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI, та вже встиг виступити на IEM Dallas, де не зміг вийти у плейоф.

Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор.

У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.