Від фіналу до останнього місця два тижні: NAVI вилетіли з EM Chengdu 2025

Сьогодні, 4 листопада, українська кіберспортивна команда Natus Vincere зазнала поразки в матчі за виліт з престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Chengdu 2025.

NAVI програли іменитому колективу Heroic рахунком 1:2.

Гра розпочалася на виборі суперника (Nuke). Першу половину виграли "героїки", але українська команда не залишила шансів після зміни сторін та здобула комфортну перемогу.

Вибір NAVI (Ancient) був дзеркально протилежним. Вже "народжені перемагати" виграли першу половину, після чого без шансів програли, до того ж з ідентичним рахунком.

Тож все вирішувалося на десайдері Inferno. Підсумковий результат, як і на попередніх двох мапах, 13:8. Титулована українська організація знову не змогла проявити себе на престижному турнірі.

За весь 2025 рік у команди тільки два фінали та одна перемога. Минулого року фіналів було 9, а перемог – 5.

IEM Chengdu 2025

Ченду, Китай

2 тур, 4 листопада

Heroic (Норвенія) – Natus Vincere (Україна) 2:1 (Nuke 8:13, Ancient 13:8, Inferno 13:8)

Нагадаємо, у середині жовтня NAVI зазнали прикрої поразки в фіналі Thunderpick World Championship 2025 бразильській команді FURIA. Українська команда вигравала 2:0 за мапами, але віддала суперникам гру (2:3).

Зазначимо, що до складу "народжених перемагати" входять два українці, фін, румун та косовар: