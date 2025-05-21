Вибачте, що розчарував, – s1mple прокоментував виліт із престижного турніру

Олександр "s1mple" Костилєв у складі FaZe не зумів вийти у плейоф престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Dallas 2025. Після вильоту він вибачився перед вболівальниками за невдалу гру проти Heroic у матчі на виліт.

Відповідний пост легендарний гравець написав у соцмережі Х.

"Ох, народ, ми вилетіли з Далласа. Не знаю, що сталося, але взагалі не відчував гру. Нам потрібно трохи більше часу. Вибачте, що розчарував", – написав Костилєв.

Нагадаємо, s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI. IEM Dallas, що стартував 19 травня, став дебютним турніром для гравця.

Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор.

У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.