Слідом за Monte: B8 також вийшли у півфінал ESL Challenger Katowice 2024

Українська кіберспортивна команда B8 (30) здолала сьому команду рейтингу HLTV Eternal Fire у матчі за вихід у плейоф ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 3 у студії в Польщі. На першій мапі Mirage українці зіграли на рівних першу половину (6:6), проте після зміни сторін не залишили шансів супернику, віддавши лише 3 раунди.

А вирішальним став вибір опонента Anubis, де B8 провалили першу половину (3:9). Здавалося, що гра перейде на третю мапу, проте організація зуміла створити неймовірний камбек та перевела гру в овертайми. Там українці здолали свого суперника.

ESL Challenger Katowice 2024

Катовіце, Польща

Призовий фонд — $100 000 Другий раунд, 25 жовтня B8 (Україна) – Eternal Fire (Туреччина) 2:0 (13:9 Mirage, 19:17 Anubis)

У півфіналі суперником українців стане бразильська організація PaiN. Поєдинок відбудеться в неділю, 27 жовтня. Початок орієнтовно о 15:45.

Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступає інша українська команда Monte, яка також вийшла у півфінал.

LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 по 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.