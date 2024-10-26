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Monte вийшли у півфінал ESL Challenger Katowice 2024

Микола Дендак — 26 жовтня, 20:59
Monte вийшли у півфінал ESL Challenger Katowice 2024
HLTV

Українська кіберспортивна організація Monte (42) впевнено перемогла бразильську Legacy (34) у вирішальному матчі групового етапу ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 3 у студії в Польщі. На першій мапі Anubis українська команда, як і в попередньому матчі на турнірі проти MIBR, здобула перемогу лише на овертаймі.

Далі гра перейшла на вибір українського колективу Mirage. Там команда з Монастирища не змогла нав'язати боротьбу, тож все вирішувалося на десайдері Ancient, де Monte декласували суперника з рахунком 13:1.

ESL Challenger Katowice 2024
Катовіце, Польща
Призовий фонд — $100 000
Другий раунд, 25 жовтня

Monte (Україна) Legacy (Бразилія) 2:1 (16:13 Anubis, 6:13 Mirage, 13:1 Ancient)

У півфіналі суперником українців стане португальська організація SAW. Поєдинок відбудеться в неділю, 27 жовтня. Початок о 13:30 за київським часом.

Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступає інша українська команда В8, яка раніше у стартовому матчі здолала сьому команду світу, проте в матчі за вихід у плейоф програла SAW. На них чекає ще один матч.

LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 до 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.

Counter-Strike 2 Monte ESL Challanger Katowice 2024

Monte

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