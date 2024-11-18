G2 впритул наблизилися до NAVI в оновленому рейтингу HLTV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 18 листопада.
Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.
Впритул до "народжених перемагати" наблизилася німецька організація G2, яка має інтернаціональний склад. "Самураїв" та NAVI розділяє лише 13 залікових пунктів.
Для Natus Vincere це вже 9-й тиждень поспіль на вершині рейтингу, що є найкращим показником в історії організації. Світовим рекордом володіє FaZe, яка була на вершині протягом 14 тижнів.
Інша українська команда B8 втратила одну сходинку, однак зберегла місце у двадцятці найкращих – 19.
Рейтинг HLTV
18 листопада
- (1) NAVI – 932 балів;
- (2) G2 – 919;
- (3) Vitality – 613;
- (4) Spirit – 566
- (5) MOUZ – 517;
- (6) FaZe – 394;
- (8) HEROIC – 306;
- (7) Eternal Fire – 300;
- (11) FURIA – 279;
- (10) Astallis – 246;
...
19 (18) B8 – 101;
33 (28) Monte – 51;
46 (38) NAVI Junior – 30;
49 (43) Passion UA – 28;
74 (65) FAVBET – 17;
90 (95) L&G – 12;
111 (134) kONO – 9;