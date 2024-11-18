G2 впритул наблизилися до NAVI в оновленому рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 18 листопада.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

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Впритул до "народжених перемагати" наблизилася німецька організація G2, яка має інтернаціональний склад. "Самураїв" та NAVI розділяє лише 13 залікових пунктів.

Для Natus Vincere це вже 9-й тиждень поспіль на вершині рейтингу, що є найкращим показником в історії організації. Світовим рекордом володіє FaZe, яка була на вершині протягом 14 тижнів.

Інша українська команда B8 втратила одну сходинку, однак зберегла місце у двадцятці найкращих – 19.

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Рейтинг HLTV

18 листопада

(1) NAVI – 932 балів; (2) G2 – 919; (3) Vitality – 613; (4) Spirit – 566 (5) MOUZ – 517; (6) FaZe – 394; (8) HEROIC – 306; (7) Eternal Fire – 300; (11) FURIA – 279; (10) Astallis – 246;

...

19 (18) B8 – 101;

33 (28) Monte – 51;

46 (38) NAVI Junior – 30;

49 (43) Passion UA – 28;

74 (65) FAVBET – 17;

90 (95) L&G – 12;

111 (134) kONO – 9;