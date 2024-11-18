Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Визначився суперник NAVI у матчі за вихід в основну стадію Perfect World Shanghai Major

Станіслав Лисак — 18 листопада 2024, 16:58
Визначився суперник NAVI у матчі за вихід в основну стадію Perfect World Shanghai Major

Українська кіберспортивна команда з дисципліни Counter-Strike 2 Natus Vincere дізналася суперника в матчі за вихід в основну стадію престижного турніру Perfect World Shanghai Major після поразки від MOUZ.

За путівку на мейджор з "народженими перемагати" побореться португальський колектив SAW. Зустріч відбудеться завтра, 19 листопада. Початок – о 7:00 за київським часом. Українськомовну трансляцію поєдинку можна дивитися на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

Після перемог у перших двох поєдинках українська команда має рахунок 2:1 за швейцарською системою. Для виходу до основної стадії шанхайського мейджору необхідно здобути три перемоги.

Зазначимо, що команда, яка пройде на турнір з рахунком 3:1 і матиме найбільшу складність кваліфікації, що розраховується за коефіцієнтом Бухгольца (система розрахунку особистих коефіцієнтів учасників турніру, що використовується для визначення місця команди при умові рівності очок з іншими) вийде відразу до Elimination Stage. Четверте місце у кваліфікації до цієї стадії здобуде одна з двох команд, які матимуть рахунок 3:1, що виграє в очному протистоянні.

Поєдинок за четверту позицію також відбудеться завтра, о 14:00.

Нагадаємо, що 21 листопада стартуватиме другий RMR турнір на Perfect World Shanghai Major, де за перемогу поборються дві українські команди B8 та Passion UA, якою володіє футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.

Основна стадія мейджору в Шанхаї відбудеться з 5 по 15 грудня, призовий фонд турніру складатиме $1,250,000.

Navi SAW Perfect World Shanghai Major 2024

Navi

NaVi програли MOUZ на Perfect World Shanghai Major 2024, не зумівши з першого разу кваліфікуватися на мейджор
NAVI доклали руку: збірна Польщі перемогла на IESF Female World Esports Championship 2024
Перший в історії: Представник NAVI став найкращим гравцем жовтня
Тренер NAVI прокоментував перехід S1mple у Falcons
NAVI встановили особистий рекорд за часом перебування на вершині світового рейтингу

Останні новини