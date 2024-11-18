Визначився суперник NAVI у матчі за вихід в основну стадію Perfect World Shanghai Major

Українська кіберспортивна команда з дисципліни Counter-Strike 2 Natus Vincere дізналася суперника в матчі за вихід в основну стадію престижного турніру Perfect World Shanghai Major після поразки від MOUZ.

За путівку на мейджор з "народженими перемагати" побореться португальський колектив SAW. Зустріч відбудеться завтра, 19 листопада. Початок – о 7:00 за київським часом. Українськомовну трансляцію поєдинку можна дивитися на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

Після перемог у перших двох поєдинках українська команда має рахунок 2:1 за швейцарською системою. Для виходу до основної стадії шанхайського мейджору необхідно здобути три перемоги.

Зазначимо, що команда, яка пройде на турнір з рахунком 3:1 і матиме найбільшу складність кваліфікації, що розраховується за коефіцієнтом Бухгольца (система розрахунку особистих коефіцієнтів учасників турніру, що використовується для визначення місця команди при умові рівності очок з іншими) вийде відразу до Elimination Stage. Четверте місце у кваліфікації до цієї стадії здобуде одна з двох команд, які матимуть рахунок 3:1, що виграє в очному протистоянні.

Поєдинок за четверту позицію також відбудеться завтра, о 14:00.

Нагадаємо, що 21 листопада стартуватиме другий RMR турнір на Perfect World Shanghai Major, де за перемогу поборються дві українські команди B8 та Passion UA, якою володіє футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.

Основна стадія мейджору в Шанхаї відбудеться з 5 по 15 грудня, призовий фонд турніру складатиме $1,250,000.