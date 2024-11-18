NaVi програли MOUZ на Perfect World Shanghai Major 2024, не зумівши з першого разу кваліфікуватися на мейджор

У понеділок, 18 листопада, відбувся третій матч Natus Vincere на турнірі Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2.

Після перемог у перших двох поєдинках українська кіберспортивна організація зустрілась з MOUZ, які також виграли попередні матчі.

Це протистояння для "Народжених перемагати" почалося дуже впевнено. На піку суперника (Mirage) NaVi видали відмінну гру, забравши карту з рахунком 13:4.

Але потім ситуація кардинальним чином змінилася. NaVi програли свій Dust2 8:13. Визначення переможця перейшло на Inferno.

І там все було дуже погано для українців, адже вони програли першу половину карти з рахунком 3:9. І хоча вони взяли наступні п'ять раундів, MOUZ своє все ж таки не відпустили та виграли матч.

Завдяки цьому MOUZ заробили місце на мейджорі. А NaVi продовжать свою боротьбу за потрапляння на турнір вже 19 листопада.

RMR – Perfect World Shanghai Major

3 тур, 18 листопада

Natus Vincere – MOUZ 1:2 (13:4 Mirage, 8:13 Dust 2, 7:13 Inferno)

Нагадаємо, що днем раніше завершився турнір IESF World Championship 2024, який виграла команда, яка вибила колектив Євгена Коноплянки на стадії групового етапу.