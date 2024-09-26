NAVI зіграють проти G2 у другому поєдинку BLAST Premier Fall Final 2024

Сьогодні, 26 вересня, у столиці Данії, Копенгагені, продовжиться престижний турнір з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere (1) проти команди G2 (3) у фіналі верхньої сітки групового етапу.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Зазначимо, що "народжені перемагати" гарантували собі вихід у плейоф. Але в разі успішного проходження G2 NAVI вийдуть одразу у півфінал турніру.

BLAST Premier Fall Final 2024. Данія.

Призовий фонд – 425 тисяч доларів

Фінал верхньої сітки групового етапу, 26 вересня

Natus Vincere (Україна) – G2 (Європа)

Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.

На старті BLAST Premier Fall Final 2024 українська команда обіграла організацію з Саудівської Аравії Team Falcons.