Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI зіграють з MOUZ у півфіналі турніру IEM Cologne 2024 з Counter-Strike 2

Андрій Яросименко — 17 серпня, 11:44
NAVI зіграють з MOUZ у півфіналі турніру IEM Cologne 2024 з Counter-Strike 2
b1t — Валерій Ваховський
Getty images

Українська команда Natus Vincere (1) зустрінеться з MOUZ (3) у півфіналі престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Зустріч 1/2 фіналу між NAVI та MOUZ відбудеться сьогодні, 17 серпня, о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що "народжені перемагати" здолали португальців з SAW на шляху до півфіналу турніру.

IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.
Призовий фонд — 1,000,000 доларів
Півфінал, 17 серпня

NAVI (Україна) — MOUZ (Німеччина)

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024, тоді у півфіналі українці здолали саме MOUZ. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

Natus Vincere MOUZ Counter-Strike 2 IEM Cologne 2024

Natus Vincere

Визначився суперник NAVI у півфіналі IEM Cologne 2024
NAVI здобули вольову перемогу над sAw та вийшли у півфінал IEM Cologne 2024
NAVI без проблем здолали Astralis та гарантували собі плейоф турніру IEM Cologne 2024
NAVI зберегли лідерство, Monte повертаються в топ-50 рейтингу HLTV
NAVI перемогли Complexity та вийшли у BLAST Premier Fall Final 2024

Останні новини