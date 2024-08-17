NAVI зіграють з MOUZ у півфіналі турніру IEM Cologne 2024 з Counter-Strike 2

Українська команда Natus Vincere (1) зустрінеться з MOUZ (3) у півфіналі престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Зустріч 1/2 фіналу між NAVI та MOUZ відбудеться сьогодні, 17 серпня, о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що "народжені перемагати" здолали португальців з SAW на шляху до півфіналу турніру.

IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.

Призовий фонд — 1,000,000 доларів

Півфінал, 17 серпня

NAVI (Україна) — MOUZ (Німеччина)

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024, тоді у півфіналі українці здолали саме MOUZ. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.