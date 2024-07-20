NAVI перемогли MOUZ та вийшли у фінал Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) перемогла MOUZ (3) у півфіналі турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці ганебно поступилися на першій мапі Dust2, програвши її з рахунком 13:1. Капітан "народжених перемагати" Алексі "Aleksib" Віролайнен зробив лише 1 кіл за мапу.

Проте на другій мапі Nuke гра була вже більш напруженою, і попри рівність у першій половині, після зміни сторін NAVI дозволили суперникам взяти лише 2 раунди.

Тож все вирішувалося на Mirage. І на цій мапі було дзеркальне повторення першої карти. Також була тотальна домінація однієї команди, проте цього разу нею стала Natus Vincere.

У фіналі українська команда зустрінеться з німецькою командою G2, яка у своєму півфінальному протистоянні виграли російську VirtusPro.

Esports World Cup 2024

Призовий фонд — $1 000 000

Півфінал, 20 липня

Natus Vincere (Україна) — MOUZ (Німеччина) 2:1 (1:13 Dust2, 13:8 Nuke, 13:5 Mirage )

Нагадаємо, на шляху до півфіналу українці спершу перемогли бразильську Furia, а потім впевнено здолали FaZe.

Зазначимо, що у складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін: