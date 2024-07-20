NAVI перемогли MOUZ та вийшли у фінал Esports World Cup 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) перемогла MOUZ (3) у півфіналі турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці ганебно поступилися на першій мапі Dust2, програвши її з рахунком 13:1. Капітан "народжених перемагати" Алексі "Aleksib" Віролайнен зробив лише 1 кіл за мапу.
Проте на другій мапі Nuke гра була вже більш напруженою, і попри рівність у першій половині, після зміни сторін NAVI дозволили суперникам взяти лише 2 раунди.
Тож все вирішувалося на Mirage. І на цій мапі було дзеркальне повторення першої карти. Також була тотальна домінація однієї команди, проте цього разу нею стала Natus Vincere.
У фіналі українська команда зустрінеться з німецькою командою G2, яка у своєму півфінальному протистоянні виграли російську VirtusPro.
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Нагадаємо, на шляху до півфіналу українці спершу перемогли бразильську Furia, а потім впевнено здолали FaZe.
Зазначимо, що у складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).