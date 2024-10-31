NAVI зіграють проти FaZe у другому поєдинку BLAST Premier World Final 2024
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere зіграє проти американської команди FaZe у межах другого поєдинку групового етапу престижного турніру BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2.
Гра відбудеться сьогодні, 31 жовтня, о 8:00 за київським часом. Формат поєдинку best of 3. Українськомовну трансляцію поєдинку можна дивитися на Twitch та YouTube-каналі Maincast.
У разі поразки команда покине BLAST Premier World Final 2024, при перемозі українська команда гарантує собі вихід у плейоф, де зустрінеться з колективом з пари G2 – Spirit, які зіграють сьогодні о 15:30.
NAVI потрапили до групи A, де їх суперниками також будуть MOUZ та Astralis, яким українці несподівано поступилися у стартовому матчі турніру.
Нагадаємо, що у фіналі IEM Rio 2024 саме MOUZ були опонентами "народжених перемагати" у фіналі. Українська команда здобула перемогу у напруженому матчі.
BLAST World Final 2024 відбуватиметься з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд змагань складає 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.