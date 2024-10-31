NAVI зіграють проти FaZe у другому поєдинку BLAST Premier World Final 2024

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere зіграє проти американської команди FaZe у межах другого поєдинку групового етапу престижного турніру BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2.

Гра відбудеться сьогодні, 31 жовтня, о 8:00 за київським часом. Формат поєдинку best of 3. Українськомовну трансляцію поєдинку можна дивитися на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

У разі поразки команда покине BLAST Premier World Final 2024, при перемозі українська команда гарантує собі вихід у плейоф, де зустрінеться з колективом з пари G2 – Spirit, які зіграють сьогодні о 15:30.

NAVI потрапили до групи A, де їх суперниками також будуть MOUZ та Astralis, яким українці несподівано поступилися у стартовому матчі турніру.

Нагадаємо, що у фіналі IEM Rio 2024 саме MOUZ були опонентами "народжених перемагати" у фіналі. Українська команда здобула перемогу у напруженому матчі.

BLAST World Final 2024 відбуватиметься з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд змагань складає 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.