NAVI програли G2 у фіналі престижного турніру

Сьогодні, 29 вересня, українська організація з європейським складом Natus Vincere (1) програла європейській команді G2 (3) у фіналі престижного турніру з гри Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

На першій мапі Ancient (вибір NAVI) перша половина зустрічі була рівною, але за сторону захисту "народжені перемагати" повністю втратили контроль над грою та поступились супернику.

Далі поєдинок перейшов на пік G2 Dust 2. Вже на цій мапі NAVI нав'язали боротьбу "самураям" з перших хвилин зустрічі, проте не змогли дожати опонента та віддали гру. (13:11)

Третьою картою був Mirage (вибір G2). "Народжені перемагати" без шансів програли першу половину зустрічі G2, проте змогли вернутись з рахунку 9:1 та взяли першу мапу. (13:11)

На вирішальній карті Inferno G2, попри рівну першу половину гри, після програного форс закупу від Natus Vincere, "самураї" закрили українську команду. (13:7)

Зазначимо, що це перша перемога G2 проти NAVI за останні 10 зустрічей.

Blast Premier Finall Fall 2024. Данія. Призовий фонд – 425 тисяч доларів Фінал 29 вересня G2 – NAVI 3:1 (13:9 Ancient, 13:11 Dust 2, 11:13 Mirage, 13:7 Inferno) Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.