NAVI несподівано програли Astralis на старті BLAST Premier World Final 2024
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere поступилася данській команді Astralis у стартовому матчі престижного турніру BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2.
Гра відбувалася в форматі best of 3. "Народжені перемагати" зазнали поразки на виборі супернику, Nuke, з рахунком 13:6. Нав'язати боротьбу на власній мапі, Mirage, NAVI також не вдалося – 13:6.
BLAST World Final 2024
Сінгапур, 30 жовтня
Призовий фонд – $1 000 000
Astralis – Natus Vinere 2:0 (13:6 Nuke, 13:6 Mirage)
Natus Vincere змагатимуться за виживання на турнірі з командою, що програє в протистоянні FaZe – MOUZ. Astralis своєю чергою гарантували вихід у плейоф та поборються за вихід у півфінал.
Нагадаємо, що у фіналі IEM Rio 2024 саме MOUZ були опонентами "народжених перемагати" у фіналі. Українська команда здобула перемогу у напруженому матчі.
BLAST World Final 2024 відбуватиметься з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд змагань складає 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.