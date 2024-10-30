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NAVI несподівано програли Astralis на старті BLAST Premier World Final 2024

Станіслав Лисак — 30 жовтня, 10:04
NAVI несподівано програли Astralis на старті BLAST Premier World Final 2024
ESL

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere поступилася данській команді Astralis у стартовому матчі престижного турніру BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2.

Гра відбувалася в форматі best of 3. "Народжені перемагати" зазнали поразки на виборі супернику, Nuke, з рахунком 13:6. Нав'язати боротьбу на власній мапі, Mirage, NAVI також не вдалося – 13:6.

BLAST World Final 2024
Сінгапур, 30 жовтня
Призовий фонд – $1 000 000

Astralis – Natus Vinere 2:0 (13:6 Nuke, 13:6 Mirage)

Natus Vincere змагатимуться за виживання на турнірі з командою, що програє в протистоянні FaZe – MOUZ. Astralis своєю чергою гарантували вихід у плейоф та поборються за вихід у півфінал.

Нагадаємо, що у фіналі IEM Rio 2024 саме MOUZ були опонентами "народжених перемагати" у фіналі. Українська команда здобула перемогу у напруженому матчі.

BLAST World Final 2024 відбуватиметься з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд змагань складає 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Astralis Natus Vincere BLAST Premier World Final 2024

Natus Vincere

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