NAVI несподівано програли Astralis на старті BLAST Premier World Final 2024

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere поступилася данській команді Astralis у стартовому матчі престижного турніру BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2.

Гра відбувалася в форматі best of 3. "Народжені перемагати" зазнали поразки на виборі супернику, Nuke, з рахунком 13:6. Нав'язати боротьбу на власній мапі, Mirage, NAVI також не вдалося – 13:6.

BLAST World Final 2024

Сінгапур, 30 жовтня

Призовий фонд – $1 000 000

Astralis – Natus Vinere 2:0 (13:6 Nuke, 13:6 Mirage)

Natus Vincere змагатимуться за виживання на турнірі з командою, що програє в протистоянні FaZe – MOUZ. Astralis своєю чергою гарантували вихід у плейоф та поборються за вихід у півфінал.

Нагадаємо, що у фіналі IEM Rio 2024 саме MOUZ були опонентами "народжених перемагати" у фіналі. Українська команда здобула перемогу у напруженому матчі.

BLAST World Final 2024 відбуватиметься з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд змагань складає 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.