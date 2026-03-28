Українська команда NAVI вперше з 2024 року вийшла у другий фінал престижного турніру поспіль

Сьогодні, 28 березня, відбулися півфінальні матчі на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – BLAST Open Rotterdam 2026.

У стартовому поєдинку найкраща команда в історії CS 2 французька Vitality декласувала російську Aurora з рахунком 2:0. На обох мапах "бджілки" розгромили суперника з рахунком 13:5.

В іншому півфіналі зустрілися українська організація Natus Vincere та росіяни з PARIVISION. Першу мапу у важкій боротьбі забрали "народжені перемагати", після чого гра перейшла на Inferno (вибір NAVI).

Боротьба видалася запеклою – першу половину мінімально виграли росіяни (7:5), а після зміни сторін рахунок став рівним. Однак з рахунку 8:8 українці не зуміли більше взяти жодного раунду та програли.

Вирішальною мапою став Mirage, де Natus Vincere декласували суперника у першій половині (11:1) та без проблем довели гру до перемоги.

Таким чином, "народжені перемагати" вийшли у фінал, де зіграють проти Vitality. Зустріч відбудеться завтра, 29 березня. Гра розпочнеться о 13:30 за київським часом.

BLAST Open Rotterdam 2026

Півфінал, 28 березня

NAVI (Україна) – PARIVISION (-) 2:1 (13:11 Dust2, 8:13 Inferno, 13:7 Mirage)

Vitality (Франція) – Aurora (-) 2:0 (13:5 Inferno, 13:5 Nuke)

Нагадаємо, у неділю, 15 березня, українська команда Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора року.

Також "народжені перемагати" вперше з 2024 року вийшли у другий фінал поспіль.