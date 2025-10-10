Українська команда NAVI зупинилася у чвертьфіналі ESL Pro League Season 22

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere завершила свої виступи на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.

У чвертьфінальному матчі NAVI поступилися німецькій організації MOUZ, яка посідає четверте місце у світовому рейтингу. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

"Народжені перемагати" зуміли забрати першу мапу Ancient (власний вибір). Проте це вдалося лише в овертаймах (16:14). "Миші" ж без проблем виграли на наступних двох картах: спершу на Inferno (13:8), а потім і на Train (13:4)

Зауважимо, що для виходу в 1/4 фіналу "народжені перемагати" впевнено розібралися з однією з найкращих команд світу The MongolZ, яка до цього турніру йшла на першому місці світового рейтингу.

ESL Pro League Season 22

Counter-Strike 2

Чвертьфінал, 10 жовтня

Natus Vincere – MOUZ 1:2 (16:14 Ancient, 8:13 Inferno, 4:13 Train)

Також на цьому турнірі виступали дві інші українські команди. В8 покинули змагання в першій стадії, а Inner Circle зупинилися вже у другій.

Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.