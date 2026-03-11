Українська правда
NAVI не зуміли пройти у плейоф престижного турніру з Dota 2

Микола Дендак — 11 березня 2026, 19:10
Сьогодні, 11 березня, відбувся вирішальний матч за вихід до плейоф турніру PGL Wallachia Season 7 з Dota 2, в якому зустрілися українська організація Natus Vincere та BetBoom Team.

Зустріч завершилася поразкою українців з рахунком 0:2.

Таким чином BB пройшли у плейоф, а ось "народжені перемагати" зазнали третьої поразки та покинули турнір з рахунком 2:3 у групі.

Зауважимо, що на старті змагання NAVI переграли Tundra Esports, згодом поступилися PARIVISION, після чого були сильнішими за Vici Gaming. Однак перший матч за вихід у плейоф програли HEROIC із рахунком 1:2.

Нагадаємо, напередодні NAVI вийшли у плейоф престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Також свій шанс вийти у плейоф реалізувала турецька FUT (4 з 5 гравців з академії NAVI).

