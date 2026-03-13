Дербі за вихід у фінал: NAVI зустрінуться зі своєю колишньою академкою у півфіналі ESL Pro League

Сьогодні, 13 березня, відбулися чвертьфінальні матчі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23.

Спершу українська команда Natus Vincere (8 місце світового рейтингу) впевнено перемогла монгольський колектив TheMongolZ (9).

Пізніше відбувся ще один чвертьфінал, у якому турецька FUT (2), у складі якої виступають українці Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов, сенсаційно обіграла MOUZ (2).

Таким чином у півфіналі між собою зустрінуться NAVI та FUT. Зауважимо, що майже всі гравці (4 з 5) турецького колективу ще минулого року виступали за академку "народжених перемагати" NAVI Junior.

Але через гарні результати склад довелося продати. Бо команда дійшла до рівня топових турнірів, але не могла там змагатися, бо там вже був основний склад. Це буде перша зустріч між колективами після продажу.

Матч відбудеться завтра, 14 березня. Гра пройде у форматі Во3 (до двох перемог) та розпочнеться орієнтовно о 20:00 за київським часом.

ESL Pro League Season 23

Стокгольм, Швеція

Призовий фонд – $776 000

Півфінал, 14 березня

20:00. NAVI (Україна) – FUT (Туреччина)

Напередодні склад Natus Vincere з Dota 2 зазнав поразки від російської команди BetBoom у матчі за вихід у плейоф турніру PGL Wallachia Season 7.