NAVI вийшли у фінал престижного турніру вперше з 2024 року

Сьогодні, 14 березня, українська команда Natus Vincere (8 місце світового рейтингу) вийшла у фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23.

NAVI перемогли турецький клуб FUT (10), у складі якої виступають українці Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов. Зауважимо, що 4 з 5 гравців FUT ще минулого року виступали за склад академії "народжених перемагати" NAVI Junior.

Зустріч завершилась на трьох мапах. NAVI забрали впевнено вибір суперника Mirage, однак на власному піку Anicent віддали камбек менш досвідченним суперникам.

На вирішальному Dust2 сильнішими виявився основний склад Natus Vincere, який вийшов у фінал тір-1 турніру вперше з жовтня 2024 року. Тоді NAVI виграли IEM Rio.

Суперником "народжених перемагати" у фіналі стане переможець пари Aurora (Туреччина, 8) – Astralis (Данія, 12).

ESL Pro League Season 23

Стокгольм, Швеція

Призовий фонд – $776 000

Півфінал, 14 березня

NAVI (Україна) – FUT (Туреччина) 2:1 (13:5 Mirage, 11:13 Ancient, 13:7 Dust2)

Напередодні склад Natus Vincere з Dota 2 зазнав поразки від російської команди BetBoom у матчі за вихід у плейоф турніру PGL Wallachia Season 7.