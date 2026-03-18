Ризикують пролетіти повз Мейджор: B8 програли NAVI в українському дербі

Сьогодні, 18 березня, розпочався черговий престижний турнір з Counter-Strike 2 – BLAST Open Rotterdam 2026.

У стартовому поєдинку групи A зустрілися дві українські команди: Natus Vincere у напруженій боротьбі здолали B8 з рахунком 2:1.

Таким чином "народжені перемагати" вийшли у півфінал, де зіграють проти Falcons. Для виходу у плейоф необхідно або дійти до фіналу верхньої сітки, або виграти фінал нижньої сітки.

B8 після поразки впали саме в нижню сітку. Їм для виходу у плейоф необхідно буде виграти три гри поспіль. Перша буде проти NRG зі США.

Зауважимо, що будь-яка поразка "бейтів" негативно впливає на їхні шанси вийти на головний турнір – Мейджор. Цей рік команда розпочинала в топ-10 світу, але вже зараз перебуває на 23 місці в Європі. На Мейджор вийдуть 17 найкращих з Європи.

BLAST Open Rotterdam 2026

Група A, перший матч

18 березня

NAVI (Україна) – В8 (Україна) 2:1 (13:9 Mirage, 17:19 Ancient, 13:7 Dust2)

Нагадаємо, у неділю, 15 березня, українська команда Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора роки.