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NAVI здолали G2 на старті престижного турніру в Польщі

Станіслав Лисак — 3 жовтня 2026, 22:32
NAVI здолали G2 на старті престижного турніру в Польщі

Українська команда Natus Vincere з перемоги розпочали престижний турнір з Counter-Strike 2? ESL Pro League Season 24, що проходить у польському місті Катовіце.

У першій грі змагань, що проходять за швейцарською системою, де 3 перемоги виводять команду до плейоф, а 3 поразки означають виліт, "народжені перемагати" здолали інтернаціональний склад G2 на двох мапах.

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На власному виборі Cache NAVI впевнено здолали суперника з рахунком 13:7, після чого без проблем обіграли G2 на їх території, Inferno – 13:4.

ESL Pro League Season 24
Катовіце, Польща
Призовий фонд – $1,000,000
1 тур, 3 жовтня

Natus Vincere (Україна) – G2 (Німеччина) 2:0 (13:7 Cache, 13:4 Inferno)

Наступним суперником Natus Vincere стане колектив Vitality, що посідає 2 місце в рейтингу команд від розробника CS 2 Valve.

Зауважимо, що NAVI необхідно здобути ще кілька перемог на цьому або наступних турнірах, щоб гарантувати участь на мейджорі в Сінгапурі.

Natus Vincere Counter-Strike 2

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