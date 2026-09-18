NAVI програли MOUZ та вилетіли з турніру StarLadder StarSeries Fall 2026

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere з Counter-Strike 2 зазнав поразки від MOUZ у матчі за виліт з турніру StarLadder StarSeries Fall 2026.

Зустріч у нижній сітці змагань завершилась з рахунком 2:1 за мапами.

NAVI обрали своїм вибором карту Cache та не без проблем перемогли на ній з рахунком 13:10, однак наступні дві мапи забрали "мишки" 13:10 на Inferno та 13:8 на Mirage.

Ця поразка позбавила "народжених перемагати" можливості виходу на плейоф турніру, призовий фонд якого складає 500 тисяч доларів. NAVI посіли 7-8 місце та заробили 5 тисяч для клубу та 5 тисяч для гравців.

Зауважимо, що ця поразка вплинула на шанси Natus Vincere кваліфікуватись на майбутній Мейджор-турнір в Сінгапурі, що відбудеться з 24 листопада по 13 грудня.

Нагадаємо, що на турнір від Valve відбереться лише 18 команд з європейського регіону і наразі NAVI мають близько 60% на кваліфікацію.

Для того, щоб гарантувати вихід на мейджор, який українська організація не пропускала ще жодного разу в історії, Natus Vincere необхідно виграти 4 чи більше матчі у двох майбутніх турнірах, що передуватимуть роздачі запрошень на найпрестижніші змагання сезону з CS 2.

До того ж, майбутні перемогу вплинуть і на положення команди під час роздачі запрошень на турніри, що передуватимуть мейджору.