NAVI перемогли MongolZ та з першого місця вийшли у плейоф чемпіонату світу

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere слідом за українцями з B8 вийшла у плейоф найпрестижнішого кіберспортивного турніру – Esports World Cup 2026.

У фіналі групи D "народжені перемагати" перемогли монголів із The MongolZ з рахунком 2:1.

Спершу команда декласувала суперника на їхньому ж виборі Inferno, віддавши лише 5 раундів. Проте свій пік Ancient NAVI програли 13:9. Тож усе вирішувалося на десайдері Mirage.

Перша половина мапи завершилася нічиєю, але після зміни сторін "народжені перемагати" віддали лише 2 раунди та впевнено довели гру до перемоги, завдяки чому з першого місця вийшли у плейоф.

Esports World Cup 2026

Counter-Strike 2, фінал групи D

15 серпня

NAVI (Україна) – The MongolZ (Монголія) 2:1

Нагадаємо, найпрестижніший кіберспортивний турнір – Esports World Cup – вперше в історії проходить не у Саудівській Аравії. Через військові дії на Близькому Сході організатори змагань перенесли чемпіонат світу з кіберспорту в Париж.

Турнір приймає "Porte de Versailles" – два роки тому на цій арені відбувались Олімпійські ігри 2024, зокрема, змагання з гандболу, волейболу та важкої атлетики.

Esports World Cup відбувається втретє. Змагання триватимуть до 23 серпня. На турнірі буде представлено 24 дисципліни. Попередні два ЧС вигравала саудівська організація Falcons.