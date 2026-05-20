Чемпіонат світу з кіберспорту вперше проведуть за межами Саудівської Аравії

Володимир Слюсарь — 20 травня 2026, 19:33
EWC

Кіберспортивний турнір Esports World Cup вперше перенесуть за межі Саудівської Аравії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зазвичай турнір проводиться у місті Ер-Ріяд. Проте через військові дії у регіоні місце проведення вирішили перенести до Парижу.

"Чемпіонат світу з кіберспорту відбудеться в Парижі! Це історичний перший випадок і честь для нас. Дякуємо Саудівській Аравії за довіру. Ми готові прийняти Чемпіонат світу з кіберспорту 2026 року. Дуже пишаємося тим, що знову вітаємо світ", – написав президент Франції Емануель Макрон.

Нагадаємо, що минулого року українська команда NAVI не зуміла захистити титул на Esports World Cup 2025.

