Чемпіонат світу з кіберспорту проведуть на арені, що приймала Олімпійські ігри 2024

Найпрестижніший кіберспортивний турнір – Esports World Cup – у 2026 році вперше в історії пройде не у Саудівській Аравії. Через військові дії на Близькому Сході організатори змагань перенесли чемпіонат світу з кіберспорту в Париж.

Тепер же стало відомо, на якій арені відбудеться змагання. Esports World Cup 2026 прийматиме "Porte de Versailles" – два роки тому на цій арені відбувались Олімпійські ігри 2024, зокрема, змагання з гандболу, волейболу та важкої атлетики.

‼️🇫🇷 L'ESPORTS WORLD CUP 2026 CONFIRME LE LIEU DE L'ÉVÈNEMENT : PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES !



Для Porte de Versailles це буде не перший кіберспортивний турнір. У 2014-му там проходив Electronic Sports World Cup 2014 з CS:GO, перемогу в якому святкувала легендарна організація Fnatic.

Esports World Cup відбудеться втретє. Змагання розпочнуться 6 липня та триватимуть до 23 серпня. На турнірі буде представлено 24 дисципліни. Попередні два ЧС вигравала саудівська організація Falcons.

Додамо, що серед учасників ЧС є український клуб Natus Vincere, який у 2024-му навіть виграв турнір з CS 2 та у підсумку посів 8 місце в загальному рейтингу. Проте минулого року не зумів захистити титул, вилетівши на останньому місці.

Зауважимо, що організатором Esports World Cup є некомерційна організація "Фонд кіберспорту (EF)", яка фінансується Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії.