Navi перемогли Furia та вийшли в плейоф Esports World Cup 2024
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5) обіграла бразильську команду Furia (18) у першому матчі на турнірі Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.
Матч проходив у форматі best of 3 та завершився перемогою українського колективу з рахунком 2:0. Navi дотиснули суперників на першій мапі Nuke (13:11) та знищили бразильців на Mirage (13:5).
Перемога дозволила "народженим перемагати" одразу потрапити у плейоф, де вони виступлять 19 липня.
Esports World Cup 2024
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Призовий фонд — $1,000,000
Opening Stage
17 липня
Natus Vincere (Україна) — Furia (Бразилія) 2:0
Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме з 17 до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.
Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.