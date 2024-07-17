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Navi перемогли Furia та вийшли в плейоф Esports World Cup 2024

Олександр Булава — 17 липня, 20:49
Navi перемогли Furia та вийшли в плейоф Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5) обіграла бразильську команду Furia (18) у першому матчі на турнірі Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Матч проходив у форматі best of 3 та завершився перемогою українського колективу з рахунком 2:0. Navi дотиснули суперників на першій мапі Nuke (13:11) та знищили бразильців на Mirage (13:5).

Перемога дозволила "народженим перемагати" одразу потрапити у плейоф, де вони виступлять 19 липня.

Esports World Cup 2024
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Призовий фонд — $1,000,000
Opening Stage
17 липня

Natus Vincere (Україна) — Furia (Бразилія) 2:0

Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме з 17 до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.

Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.

Navi FURIA Esports World Cup 2024

Navi

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