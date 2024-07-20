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NAVI обіграли FAZE на шляху до півфіналу Esports World Cup 2024

Станіслав Лисак — 20 липня, 01:00
NAVI обіграли FAZE на шляху до півфіналу Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) обіграла склад американської організації FaZe (4) у межах чвертьфіналу турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився у двох картах. "Народжені перемагати" впевнено забрали свій вибір Mirage з рахунком 13:10. На другій мапі Nuke команди довели справу до овертаймів, де сильнішими виявилися Natus Vincere — 16:12.

У півфіналі змагань NAVI зіграють проти команди MOUZ (3). Поєдинок відбудеться сьогодні, 20 липня. Початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.

Esports World Cup 2024
1/4 фіналу, 20 липня

NAVI - FaZe 2:0

Карти: Mirage (13-10), Nuke (16-12)

Зазначимо, що в складі "народжених перемагати" виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Американська команда FaZe складається з гравців з 5 різних країн Європи:

  • Гавард "rain" Нігаард (Норвегія)
  • Фінн "karrigan" Андерсен (Данія)
  • Робін "ropz" Кул (Естонія)
  • Хелвіс "broky" Саукантс (Латвія)
  • Давід "frozen" Чернянський (Словаччина)
  • Філіп "NEO" Кубський (тренер, Польща)
Natus Vincere Faze MOUZ Counter-Strike 2 Esports World Cup 2024

Natus Vincere

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