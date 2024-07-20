NAVI обіграли FAZE на шляху до півфіналу Esports World Cup 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) обіграла склад американської організації FaZe (4) у межах чвертьфіналу турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.
Поєдинок завершився у двох картах. "Народжені перемагати" впевнено забрали свій вибір Mirage з рахунком 13:10. На другій мапі Nuke команди довели справу до овертаймів, де сильнішими виявилися Natus Vincere — 16:12.
У півфіналі змагань NAVI зіграють проти команди MOUZ (3). Поєдинок відбудеться сьогодні, 20 липня. Початок — о 21:00 за київським часом.
Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.
1/4 фіналу, 20 липня
NAVI - FaZe 2:0
Карти: Mirage (13-10), Nuke (16-12)
Зазначимо, що в складі "народжених перемагати" виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
Американська команда FaZe складається з гравців з 5 різних країн Європи:
- Гавард "rain" Нігаард (Норвегія)
- Фінн "karrigan" Андерсен (Данія)
- Робін "ropz" Кул (Естонія)
- Хелвіс "broky" Саукантс (Латвія)
- Давід "frozen" Чернянський (Словаччина)
- Філіп "NEO" Кубський (тренер, Польща)