NAVI обіграли FAZE на шляху до півфіналу Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) обіграла склад американської організації FaZe (4) у межах чвертьфіналу турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився у двох картах. "Народжені перемагати" впевнено забрали свій вибір Mirage з рахунком 13:10. На другій мапі Nuke команди довели справу до овертаймів, де сильнішими виявилися Natus Vincere — 16:12.

У півфіналі змагань NAVI зіграють проти команди MOUZ (3). Поєдинок відбудеться сьогодні, 20 липня. Початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.

Esports World Cup 2024

1/4 фіналу, 20 липня

NAVI - FaZe 2:0

Карти: Mirage (13-10), Nuke (16-12)

Зазначимо, що в складі "народжених перемагати" виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Американська команда FaZe складається з гравців з 5 різних країн Європи:

Гавард "rain" Нігаард (Норвегія)

Фінн "karrigan" Андерсен (Данія)

Робін "ropz" Кул (Естонія)

Хелвіс "broky" Саукантс (Латвія)

Давід "frozen" Чернянський (Словаччина)

Філіп "NEO" Кубський (тренер, Польща)