NaVi зіграють з G2 у фіналі Esports World Cup 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) зіграє проти G2 (6) у фіналі престижного турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.
Поєдинок відбудеться в неділю, 21 липня, у форматі Bo3. Орієнтовний початок — о 21:00 за київським часом.
Зазначимо, що турнір відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, а призовий фонд складає 1 млн доларів.
У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
За G2 грають два боснійці, поляк, гватемалець та росіянин:
- Маріо "Malbsmd" Самаоя (Гватемала)
- Нікола "NiKo" Ковач (Боснія і Герцеговина)
- Неманья "huNter-" Ковач (Боснія і Герцеговина)
- Януш "Snax" Погожельський (Польща)
- Ілья "m0NESY" Осіпов (Росія)
- Віктор "TaZ" Войтас (тренер, Польща)
На шляху до фіналу NaVi переграли на груповому етапі бразильців з команди Furia, у чвертьфіналі здолали склад американської організації FaZe, а в 1/2 фіналу виявилися сильнішими за MOUZ.
Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.