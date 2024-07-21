NaVi зіграють з G2 у фіналі Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) зіграє проти G2 (6) у фіналі престижного турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок відбудеться в неділю, 21 липня, у форматі Bo3. Орієнтовний початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що турнір відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, а призовий фонд складає 1 млн доларів.

Esports World Cup 2024

Фінал, 21 липня

Natus Vincere (Україна) — G2 (Німеччина)

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

За G2 грають два боснійці, поляк, гватемалець та росіянин:

Маріо "Malbsmd" Самаоя (Гватемала)

Нікола "NiKo" Ковач (Боснія і Герцеговина)

Неманья "huNter-" Ковач (Боснія і Герцеговина)

Януш "Snax" Погожельський (Польща)

Ілья "m0NESY" Осіпов (Росія)

Віктор "TaZ" Войтас (тренер, Польща)

На шляху до фіналу NaVi переграли на груповому етапі бразильців з команди Furia, у чвертьфіналі здолали склад американської організації FaZe, а в 1/2 фіналу виявилися сильнішими за MOUZ.

Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.