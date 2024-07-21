Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NaVi зіграють з G2 у фіналі Esports World Cup 2024

Станіслав Лисак — 21 липня, 08:28
NaVi зіграють з G2 у фіналі Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) зіграє проти G2 (6) у фіналі престижного турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок відбудеться в неділю, 21 липня, у форматі Bo3. Орієнтовний початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що турнір відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, а призовий фонд складає 1 млн доларів.

Esports World Cup 2024
Фінал, 21 липня
Natus Vincere (Україна) — G2 (Німеччина)

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

За G2 грають два боснійці, поляк, гватемалець та росіянин:

  • Маріо "Malbsmd" Самаоя (Гватемала)
  • Нікола "NiKo" Ковач (Боснія і Герцеговина)
  • Неманья "huNter-" Ковач (Боснія і Герцеговина)
  • Януш "Snax" Погожельський (Польща)
  • Ілья "m0NESY" Осіпов (Росія)
  • Віктор "TaZ" Войтас (тренер, Польща)

На шляху до фіналу NaVi переграли на груповому етапі бразильців з команди Furia, у чвертьфіналі здолали склад американської організації FaZe, а в 1/2 фіналу виявилися сильнішими за MOUZ.

Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

G2 Natus Vincere Counter-Strike 2 Esports World Cup 2024

Counter-Strike 2

NAVI перемогли MOUZ та вийшли у фінал Esports World Cup 2024
B8 програли Zero Tenacity, Passion UA здолали NIP: результати чвертьфіналів RES Regional Series 6 Europe
G2 в оновленому складі вийшли у фінал Esports World Cup 2024
NAVI зійдуться у поєдинку з MOUZ у півфіналі Esports World Cup 2024
NAVI обіграли FAZE на шляху до півфіналу Esports World Cup 2024

Останні новини