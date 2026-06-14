Monte покинули турнір, FUT впритул наблизилися до плейоф Мейджора в Кельні

У неділю, 14 червня, відбулися матчі на виліт з третього етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Так, українська команда Monte протистояла команді The MongolZ із Монголії та прикро поступилася з рахунком 2:1. Спершу гравці впевнено забрали власну мапу Nuke, після чого суперники відповіли своєю перемогою на Inferno.

Гра перейшла на десайдер Dust2, на якому обидві команди показували високий рівень у першій половині. Після зміни сторін Monte провалилися та віддали серію раундів, яку не зуміли відіграти – не вистачило одного раунду.

У паралельній зустрічі турецька організація FUT з ідентичним рахунком здолала MOUZ. Зауважимо, що у складі клубу виступало два українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов.

Турецька організація завдяки перемозі піднялася у сітку 2:2 (2 перемоги, 2 поразки) та вже 15 червня зіграє за вихід у плейоф. У випадку ж поразки вона покине турнір. А Monte покинули турнір з рахунком 1:3.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, сітка 1:2

14 червня

MOUZ (Німеччина) – FUT (Туреччина) 1:2 (11:13 Ancient, 13:10 Nuke, 7:13 Mirage)

Monte (Україна) – MongolZ (Монголія) 1:2 (13:9 Nuke, 7:13 Inferno, 11:13 Dust2)

Раніше українська команда B8 прикро поступилася турецькій FUT та покинула турнір, а Natus Vincere з неймовірним кабмеком обіграли MongolZ, вийшовши у сітку 2:1.

Додамо, що B8 розпочинали свій шлях ще з першого етапу, який пройшли з рахунком 3:0. У другому етапі команда мала значно сильніших суперників, тож на тоненького пройшла у вирішальний груповий етап (3:2).