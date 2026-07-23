EA Sports показала FC 27: перший трейлер, революційний режим і великі зміни в геймплеї

Компанія Electronic Arts офіційно представила EA Sports FC 27, опублікувавши дебютний трейлер нової частини футбольного симулятора, реліз якого відбудеться вже у вересні.

Разом із першим відео розробники розкрили й головні нововведення, які мають зробити гру однією з наймасштабніших за останні роки.

Однією з ключових змін стане оновлений геймплей. Штучний інтелект футболістів тепер краще аналізуватиме вільні зони та розумітиме наміри партнера під час передач. Гравці виконуватимуть більш природні вигнуті забігання, а захисники отримають суттєво покращену модель поведінки, що зробить матчі більш реалістичними.

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Серйозних змін зазнав і режим кар'єри. Розробники повністю переробили трансферну систему, а загальний рейтинг футболістів (OVR) тепер стане динамічним і змінюватиметься залежно від розвитку та форми гравця.

Також у FC 27 вдосконалили подачі з флангів, виконання кутових ударів і боротьбу на другому поверсі, щоб повітряні дуелі виглядали максимально наближеними до реального футболу.

Не обійшлося й без абсолютно нового режиму. The Grounds стане аналогом вуличного футболу, де користувачі зможуть грати у форматах 1 на 1 або командних матчів. Крім того, автори гри створили локацію, що нагадує відкритий світ із серії NBA 2K, де гравці зможуть взаємодіяти між собою.

Щоправда, новий режим буде доступний лише на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S та інших сучасних платформах. Власники PlayStation 4 і Xbox One цієї можливості не отримають.

Водночас розробники підтвердили повернення одного з найпопулярніших режимів серії — Ultimate Team, який знову стане невіддільною частиною нової гри. Реліз EA Sports FC 27 запланований на 17 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що. став відомий цінник EA FC 27 для різних регіонів.