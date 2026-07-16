Визначився склад збірної України на Esports Nations Cup 2026

Сьогодні, 16 липня, завершилася українська кваліфікація на турнір з Counter-Strike 2 в межах Esports Nations Cup 2026. За умовами відбору, в одній команді не могло бути понад три гравці з одного клубу.

Перемогу святкувала легендарна британська команда Fnatic, яка була найкращою у світі у 2015-16 роках, а також тричі вигравала Мейджор. Однак останніми роками організація переживає важкі часи.

Власне, через це у складі Fnatic на сьогодні виступають лише українці. Троє з них – Родіон "fear" Смик, Дмитро "Jambo" Семера та Микита "jackasmo" Скиба – і представлятимуть збірну України. До них доєднаються Сергій "DemQQ" Демченко та Віктор "sdy" Оруджев.

Вже 17 липня ця команда розпочне змагання у закритих східноєвропейських кваліфікаціях до турніру.

Фінальна стадія Esports Nations Cup 2026 пройде у листопаді 2026 року. Національні збірні змагатимуться у 16 кіберспортивних дисциплінах, а турнір відбудеться в місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, раніше національна збірна України з PUBG: Battlegrounds отримала пряме запрошення до фінальної стадії Esports Nations Cup 2026.