Збірна України з PUBG напряму вийшла до фінальної стадії Esports Nations Cup 2026

Національна збірна України з PUBG: Battlegrounds отримала пряме запрошення до фінальної стадії Esports Nations Cup 2026 – одного з найпрестижніших міжнародних турнірів серед національних команд.

До складу національної збірної увійшли гравці з Natus Vincere та Team Nemesis: Антон "Feyerist" Дутчак, Віталій "Hakatory" Шайда, Сергій "SoseD" Зубков та Владислав "DIFX" Невихожий.

Очолив команду тренер Вадим "ALREIN" Ловін, який працював із більшістю гравців протягом останнього року.

Це вже третій прямий інвайт для України на Esports Nations Cup 2026. Раніше без відбору до фінальної частини турніру були запрошені українська збірна з Dota 2 та гросмейстер із шахів Олександр Бортник.

Таким чином Україна стала однією з небагатьох країн, які представлені одразу у трьох дисциплінах фінальної стадії чемпіонату.

Зауважимо, що фінальна стадія Esports Nations Cup 2026 відбудеться у листопаді в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, напередодні українська кіберспортивна організація Monte, яка успішно виступила на головному турнірі сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026 – вже за два тижні втратила всіх гравців.