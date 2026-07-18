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Збірна України вилетіла від Польщі у кваліфікації Esports Nations Cup 2026

Микола Дендак — 18 липня 2026, 18:20
Збірна України вилетіла від Польщі у кваліфікації Esports Nations Cup 2026
Родіон Смик
instagram.com/fear.r

Збірна України з Counter-Strike 2 прикро поступилася команді Польщі в межах кваліфікації до Esports Nations Cup 2026.

Команда, яку представляли Родіон "fear" Смик, Дмитро "Jambo" Семера та Микита "jackasmo" Скиба (всі з Fnatic), а також Сергій "DemQQ" Демченко та Віктор "sdy" Оруджев, програла з рахунком 1:2.

Це був матч нижньої сітки, куди українці потрапили після поразки від Румунії. Тож ця невдача стала фатальною – Україна не зуміла пройти східноєвропейську кваліфікацію на престижний турнір.

Фінальна стадія Esports Nations Cup 2026 пройде у листопаді 2026 року. Національні збірні змагатимуться у 16 кіберспортивних дисциплінах, а турнір відбудеться в місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, раніше національна збірна України з PUBG: Battlegrounds отримала пряме запрошення до фінальної стадії Esports Nations Cup 2026.

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