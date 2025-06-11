Лідер української команди NAVI пояснив серйозний спад у якості гри

Один з лідерів української кіберспортивної організації Natus Vincere Юстінас "jL" Лекавічус пояснив, що "народжені перемагати" наразі поступаються топовим командам у розумінні гри.

Його слова передає Blast.tv.

Це та командна гра, на думку Юстінаса, є головними причинами такого спаду в якості гри та результатах. У другій половині 2024 року NAVI домінували, вийшовши у 6 фіналів поспіль, але вже у 2025-му у команди не було жодного фіналу.

"Я не знаю. Є багато чого, звичайно. Розуміння гри, звичайно, нижче, ніж у топкоманд. Я маю на увазі, що поза грою це здається легким, але як тільки ти приєднуєшся до гри, тобі доводиться робити ці речі, і це трохи інше. Ми всі втратили в плані вогневої потужності, але все зводиться до нашої командної гри. Я не знаю, є багато причин", – сказав Лекавічус.

Нагадаємо, напередодні завершилася друга стадія найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. За підсумками двох етапів визначилися найкращі 16 команд світу, серед яких і українська Natus Vincere.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.